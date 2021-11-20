Театр абсурда

7 786 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Крым никогда не был Украиной. Даже Украины никогда не было. Её придумали большевики. Была Малороссия и в ней Губернии...Отзывать заявлени...
  • Регина Толстоброва
    Живешь в Америке так и живи  тихо. Никому не интересен   его бред. Предатель.Режиссер Мамин о ...
  • Людмила Боченкова
    пусть киев докажет-что крым это украина!все знают  скоро восемь лет крым российский !!Отзывать заявлени...

В Британии опубликовали «шокирующие» сведения о российской армии

В Британии опубликовали «шокирующие» сведения о российской армии

Британский портал Express опубликовал статью, в которой сравнил военную мощь Москвы и Лондона. Примечательно, что силы королевства в заголовке материала назвали «британской армией», в то время как российских военных объединили под фамилией Путин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх