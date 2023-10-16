Спевший гимн Украины Милохин переобулся и исполнил песню SHAMAN`а: «Мурашки бегали. Офигенно!»

Даня Милохин год назад в спешке вылетел в Арабские Эмираты, где проживает и по сей день. Знаменитый парень не понимал всей серьезности проблемы, когда покидал страну, предварительно высмеивая ситуацию с конфликтом России и Украины, а также исполняя гимн Украины на глазах у своих поклонников-россиян.