Похвально чёрт возьми за их бескорыстие силой оружия защищать Украину, но кто же будет с такой же отвагой защищать страдающую от войны Россию??? Пусть говорливый "Цезарь" публично ответит на этот щекотливый вопрос, чтобы российское население знало своих настоящих защитников и было уверенным в их преданности России неделимой и суверенной, какой она всегда была.
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