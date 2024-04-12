Реплика В. Богданова на заявление "Цезаря" на ЮТУБ-канале 12.04.2024 г. что РДК защищает своим, якобы, походом на Москву-Украину.

Похвально чёрт возьми за их бескорыстие силой оружия защищать Украину, но кто же будет с такой же отвагой защищать страдающую от войны Россию??? Пусть говорливый "Цезарь" публично ответит на этот щекотливый вопрос, чтобы российское население знало своих настоящих защитников и было уверенным в их преданности России неделимой и суверенной, какой она всегда была.