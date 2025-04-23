Эксперты дали советы по эффективному поливу растений в саду

Весной в саду важно правильно организовать полив, ведь ошибки могут вредить растениям весь сезон. Эксперты компании «Цикл», специализирующейся на системах орошения, рассказали «Известиям» 24 апреля, как избежать недочетов и обеспечить растения оптимальным увлажнением.