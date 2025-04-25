Психолог: Михаилу Ефремову потребуется до трех лет на адаптацию

После освобождения по УДО актер Михаил Ефремов может адаптироваться до трех лет, считает психолог. Эксперты подчеркивают, что затворничество и стресс могут негативно сказаться на его здоровье, и рекомендуют физическую активность и хобби для восстановления.
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