Никола Миркович: США пытаются руками Украины ограбить Россию

СМИ на Западе скрывает от населения истинные причины идущего российско-украинского конфликта. Объясняется это желанием западной элиты при помощи Украины ослабить Россию, что установить контроль над ней и ее ресурсами, а затем ограбить.
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