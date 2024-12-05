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Никола Миркович: США пытаются руками Украины ограбить Россию

Никола Миркович: США пытаются руками Украины ограбить Россию

СМИ на Западе скрывает от населения истинные причины идущего российско-украинского конфликта. Объясняется это желанием западной элиты при помощи Украины ослабить Россию, что установить контроль над ней и ее ресурсами, а затем ограбить.

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