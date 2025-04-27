Россия готова обсуждать план мирного урегулирования конфликта на Украине американского лидера Дональда Трампа, заявил «Известиям» посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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