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Лента новостей Крыма

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США намерены включить Украину в НАТО. Депутат Журова дала ответ

США намерены включить Украину в НАТО. Депутат Журова дала ответ

В Госдуме отреагировали на намерение Штатов включить Украину в Североатлантический альянс. Ранее прошла информация о том, что Соединённые Штаты намерены автоматически включить Украину в НАТО, если произойдёт нарушение предполагающейся и пока гипотетической мирной сделки.

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