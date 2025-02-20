США намерены включить Украину в НАТО. Депутат Журова дала ответ

В Госдуме отреагировали на намерение Штатов включить Украину в Североатлантический альянс. Ранее прошла информация о том, что Соединённые Штаты намерены автоматически включить Украину в НАТО, если произойдёт нарушение предполагающейся и пока гипотетической мирной сделки.
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