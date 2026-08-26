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Царьград

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Балерина Кувабара превратила кузов БелАЗ-75710 в танцевальную сцену

Балерина Кувабара превратила кузов БелАЗ-75710 в танцевальную сцену

В Верхней Пышме прошёл уникальный перформанс: Мана Кувабара и Алессандро Каггеджи из «Урал Опера Балет» превратили кузов гигантского самосвала БелАЗ-7571 в танцевальную площадку, исполнив фрагменты из балетов «Корсар» и «Дон Кихот».

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