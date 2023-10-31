Многофункциональный комплекс за 12 млрд рублей построят в Новосибирске

Пять высоток от 13 до 25 этажей планируют возвести около Михайловской набережной.Амбициозный проект по возведению многофункционального комплекса за 12 млрд рублей планируют реализовать в Новосибирске при поддержке крупнейшего банка страны.
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