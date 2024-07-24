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Царьград

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Туристы пожаловались на условия отдыха в турецком отеле: "Это что вообще такое?"

Туристы пожаловались на условия отдыха в турецком отеле: "Это что вообще такое?"

Путешественники сообщили о неблагоприятных условиях отдыха в турецком отелеОдин из отелей турецкого Белека получил дурную славу из-за неработающих кондиционеров.

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