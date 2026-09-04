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Регионы России

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Генеральный адвокат Суда ЕС рекомендовал отменить санкции против «МегаФона»

Генеральный адвокат Суда ЕС рекомендовал отменить санкции против «МегаФона»

Генеральный адвокат Суда Европейского Союза Андреа Бьонди представил заключение с рекомендацией отменить первоначальные санкционные ограничения, введённые Советом ЕС в отношении российского оператора связи «МегаФон».

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