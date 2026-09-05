Профессор Алексеенко: заморозка — лучший способ заготовки ягод

Клюква и брусника — одни из самых ценных сезонных ягод, но формулировку «полезнее любых БАДов» стоит воспринимать скорее как образное сравнение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дмитриев: энергет...
- ВК Историк Алферов: ...
- Axios: США и Укра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым