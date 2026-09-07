ЛАГ требует присутствия миротворцев ООН в Ливане до 2027 года

Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи на заседании ЛАГ в Каире подчеркнул необходимость международной поддержки и миротворцев ООН в южном Ливане до 2027 года для реализации резолюции 1701 и соглашения с Израилем о выводе войск.