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Царьград

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ЛАГ требует присутствия миротворцев ООН в Ливане до 2027 года

ЛАГ требует присутствия миротворцев ООН в Ливане до 2027 года

Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи на заседании ЛАГ в Каире подчеркнул необходимость международной поддержки и миротворцев ООН в южном Ливане до 2027 года для реализации резолюции 1701 и соглашения с Израилем о выводе войск.

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