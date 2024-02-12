В Московской области перекрыт очередной канал незаконного оборота и контрабанды драгоценных металлов

«Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупци МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России перекрыли очередной канал незаконного оборота и контрабанды драгоценных металлов.
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