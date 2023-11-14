Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Хорошие новости. Запад не поумнел и так и не нашёл выход из петли жадности

Хорошие новости. Запад не поумнел и так и не нашёл выход из петли жадности

pretty В одном фильме говорили: "Украсть легко, а вот не попасться при этом сложно". В нашем случае можно добавить еще одно.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Они воруют,России дарит СПГ-20 млрд куб.м..транзитом через Украину еще 40 млрд куб.м трубного газа,еще нефть.Есть у России гордость и суверенитет?
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21 час.
Сергей Овчинников
Думать надо, а не поддаваться эмоциям. Не надо забывать поговорку о том, что природа не терпит пустоты. Уйдём мы, на освободившееся место придут другие и вернуться будет уже очень трудно. Вот так-то!
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20 час.
59
Что вы все время забываете, они наши партнеры! В.В.П.
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20 час.

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