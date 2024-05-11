Угроза северного сияния: как Россию подстерегает электромагнитный апокалипсис Ирина ОрлонскаяВ начале мая нашу планету охватила сильнейшая магнитная буря, достигнувшая наивысшего уровня G5 по шкале интенсивности.
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