План перевооружения Европы одобрен лидерами государств ЕС. Кто не подписал декларацию?

Лидеры 27 государств-членов ЕС, собравшиеся в четверг в Брюсселе, дали зеленый свет плану Европейской комиссии по укреплению обороны, заявил представитель Европейской исполнительной власти, сообщает AFP, пишет Libertatea.
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