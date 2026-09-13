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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Безуглов о травмированных игроках ЦСКА: «Мойзес восстанавливается в Бразилии, вернется через полтора месяца. Гайича прооперируют на следующей неделе, тогда же Баринов вернется в Москву»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о ходе восстановления травмированных игроков. « Мойзес в Бразилии восстанавливается после операции.

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