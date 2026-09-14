Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Самые громкие дуэли в истории России: кто и за что стрелялся

Дуэль в России — это не просто способ разрешения конфликта. Это была целая философия, кодекс чести, который регулировал жизнь дворянского сословия на протяжении более двух столетий.

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