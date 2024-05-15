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Региональная Юридическая Служба

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Власти готовятся к автоматической фиксации нарушений с помощью умных камер и ЕБС

Власти готовятся к автоматической фиксации нарушений с помощью умных камер и ЕБС

Фото:freepik.com Российские власти совместно с Минцифры и профильными ведомствами прорабатывают план внедрения системы автоматической фиксации нарушений с помощью умных камер и Единой биометрической системы (ЕБС).

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