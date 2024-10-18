Марочко: ЦИПсО распространяет фейки о действиях ВС РФ под Купянском

Украинский Центр информационно-психологических операций занялся массовым распространением фейков о действиях российских войск на купянском направлении, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.
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