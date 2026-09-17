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Россиянам пояснили, что делать, если из крана течет едва теплая вода

Россиянам пояснили, что делать, если из крана течет едва теплая вода

При отклонении от норматива жильцы вправе требовать перерасчет Если температура горячей воды в квартире не соответствует нормам, жильцы имеют право на перерасчет платы за коммунальные услуги.

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