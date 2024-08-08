Всемирный день кошек отмечается на международном уровне. Ведь именно эти питомцы пользуются популярностью у большинства людей планеты.
8 августа — Всемирный день кошек: за что мы чтим котов?
Комментарии
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Майя Maja
Кошки - они ведь какие? Пушистые, теплые и очень-очень независимые. Подмигивая им, на мгновение вступаешь в их мир теплоты, пушистости и независимости. И чувствуешь, как он трется теплой шерсткой о твою ногу и мурлычет сказку на ушко.
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5 час.
Майя Maja
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5 час.
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