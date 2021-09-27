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Лариса Гузеева госпитализирована в Коммунарку

Лариса Гузеева госпитализирована в Коммунарку

Актриса театра и кино, ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева экстренно госпитализирована в Москве с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.

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