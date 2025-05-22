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Царьград

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Заслуженный артист России Нефедов погиб от разряда тока во время рыбалки

Заслуженный артист России Нефедов погиб от разряда тока во время рыбалки

Стало известно о гибели заслуженного артиста России и народного артиста Удмуртии Владимира Нефедова.В пресс-службе театра оперы и балета Удмуртии сообщили, что он умер в возрасте 77 лет.

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