Этот таинственный мир

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Кали-юга: мы живем в худшем мире

Кали-юга: мы живем в худшем мире

Каждое поколение склонно считать, что предыдущему было проще. В наши дни часто можно услышать мнение о том, что раньше минимальная зарплата позволяла позволить себе квартиру, машину и 2,5 ребенка, а сейчас люди работают на нескольких работах, чтобы хоть как-то прожить.

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Комментарии
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ВГ
Виталий Гладченко
Что за бред пишет аффтор! Я уже очень старый человек, и могу абсолютно на фактах ДОКАЗАТЬ, что уже начиная с конца 70-х - жить действительно стало всё хуже и хуже по крайней мере в психологическом плане, а с 90-х - ещё и в чисто материальном! И вот это - как раз ФАКТ! А все эти &quot;размышлизмы&quot; аффтора - не более чем попытка &quot;навести тень на плетень&quot;! Кстати, как это ни покажется многим странным, но реальный развал Союза начался ещё в 1980-м, благодаря &quot;столь нужной&quot; СССР Олимпиаде-1980. Именно в угоде ей в Союзе произошёл &quot;всплеск толерантности&quot; к Западу и его &quot;ценностям&quot;. Ну, как же: чтобы не дай бог Союз не обвинили в &quot;тоталитаризме&quot;! Вот с этого всё и началось! Как говорится: &quot;только позволь Западу укусить за кончик ногтя - в результате он откусит в руку&quot;!..
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