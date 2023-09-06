Кали-юга: мы живем в худшем мире

ВГ

Виталий Гладченко

Что за бред пишет аффтор! Я уже очень старый человек, и могу абсолютно на фактах ДОКАЗАТЬ, что уже начиная с конца 70-х - жить действительно стало всё хуже и хуже по крайней мере в психологическом плане, а с 90-х - ещё и в чисто материальном! И вот это - как раз ФАКТ! А все эти "размышлизмы" аффтора - не более чем попытка "навести тень на плетень"! Кстати, как это ни покажется многим странным, но реальный развал Союза начался ещё в 1980-м, благодаря "столь нужной" СССР Олимпиаде-1980. Именно в угоде ей в Союзе произошёл "всплеск толерантности" к Западу и его "ценностям". Ну, как же: чтобы не дай бог Союз не обвинили в "тоталитаризме"! Вот с этого всё и началось! Как говорится: "только позволь Западу укусить за кончик ногтя - в результате он откусит в руку"!..