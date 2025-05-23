«Верхом на звезде». Почему Найк Борзов три года жил без имени, развелся с бэк-вокалисткой Меладзе и скрыл это от дочки

Еще подростком артист создал панк-группу «Инфекция», а затем прославился сольно. Поначалу Найка Борзова ругали за провокационные тексты, однако к концу 2000-го ряд газет и радиостанций признали его исполнителем года.
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