8 млн рублей потратили Шаман и Мизулина на свадьбу в центре Москвы, узнал Mash. Церемония прошла в ресторане только для своих: 30 гостей, наглухо зашторенные окна и элитный алкоголь.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
8 млн рублей потратили Шаман и Мизулина на свадьбу в центре Москвы, узнал Mash. Церемония прошла в ресторане только для своих: 30 гостей, наглухо зашторенные окна и элитный алкоголь.
Свежие комментарии