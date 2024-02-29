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Аргументы и Факты

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В РФ создают вездеход-амфибию «Тритон»

В РФ создают вездеход-амфибию «Тритон»

В РФ ведется разработка вездехода-амфибии «Тритон», который сможет участвовать в создании плацдармов в зоне СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу работающего над созданием машины ООО «Арго» Константина Багдасарова.

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