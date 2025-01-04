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Петербургский дневник

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Лжесотрудник ФСБ обманул доцента петербургского вуза почти на миллион рублей

Лжесотрудник ФСБ обманул доцента петербургского вуза почти на миллион рублей

Возбуждено уголовное дело Доцент одного из вузов Санкт-Петербурга после разговора с «сотрудником ФСБ» лишился почти миллиона рублей, сообщает МК Петербург.

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