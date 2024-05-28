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Парламентская газета

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Пискарев назвал цели новых поправок о нежелательных организациях

Пискарев назвал цели новых поправок о нежелательных организациях

Поправки в законы о нежелательных организациях нацелены в том числе на противодействие пропагандистских машинам НАТО, отметил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, анонсируя рассмотрение палатой соответствующих законопроектов.

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