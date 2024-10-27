Указ №890. Новый этап ответных мер России против США и союзников Ольга ВайленкоНедавний указ №890, подписанный Президентом России Владимиром Путиным, стал значительным событием в текущем противостоянии России с западными странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии