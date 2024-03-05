Европа готовится к войне

Больше боеприпасов, больше оружия, больше инвестиций. Европа выходит на тропу войны. Страны ЕС наращивают расходы на оборону, а ЕС, как организация, сильно смещает фокус на оборону, стремясь защититься от внешних угроз в неспокойные времена.