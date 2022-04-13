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Двух жителей Подмосковья подозревают в краже мотовездеходов стоимостью три миллиона рублей

Двух жителей Подмосковья подозревают в краже мотовездеходов стоимостью три миллиона рублей

В Подмосковье полиция задержала двух 48-летних местных жителей, которых подозревают в ограблении. По версии следствия, мужчины с помощью монтировки вскрыли двери гаража одного из участков в поселке Краснознаменский в городском округе Щелково.

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