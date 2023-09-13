РЕЧЬ РАССЕРЖЕННОГО ПРЕЗИДЕНТА. ПУТИН ЗАКРЫЛ ПУГАЧЁВОЙ И ЧУБАЙСУ ДОРОГУ ДОМОЙ

Владимир Колесников

Не понимаю, для чего Чубайса осуждать за то, что он свалил из страны. Думаю, что президент здесь не прав, т.к. патриоты уже давно мечтали, чтобы Чубайса в стране не было. Это враг, его садить в тюрягу надо, а еще более правильно - повесить. Наш же президент с этим врагом заигрывает, да еще осуждает его за то, что тот уехал: мол, ты, Анатолий Борисович, зря уехал, ты здесь нам нужен. Я бы так сказал, что нужен, чтобы повисеть. Но президент считает, что этот враг нужен нам, чтобы дальше он действовал внутри страны. Странная позиция у президента относительно Чубайся, как и относительно Ельцина и др. уродов.