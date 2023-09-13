РВЫСТУПЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ ВЭФ. ФОТО: PETROV SERGEY/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS АНДРЕЙ ПЕРЛА Речь Владимира Путина во Владивостоке ответила на многие важные вопросы патриотов.
РЕЧЬ РАССЕРЖЕННОГО ПРЕЗИДЕНТА. ПУТИН ЗАКРЫЛ ПУГАЧЁВОЙ И ЧУБАЙСУ ДОРОГУ ДОМОЙ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Колесников
Не понимаю, для чего Чубайса осуждать за то, что он свалил из страны. Думаю, что президент здесь не прав, т.к. патриоты уже давно мечтали, чтобы Чубайса в стране не было. Это враг, его садить в тюрягу надо, а еще более правильно - повесить. Наш же президент с этим врагом заигрывает, да еще осуждает его за то, что тот уехал: мол, ты, Анатолий Борисович, зря уехал, ты здесь нам нужен. Я бы так сказал, что нужен, чтобы повисеть. Но президент считает, что этот враг нужен нам, чтобы дальше он действовал внутри страны. Странная позиция у президента относительно Чубайся, как и относительно Ельцина и др. уродов.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии