ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Забирают последние деньги: Алла Пугачева и Максим Галкин попали в беду из-за мошенников

Забирают последние деньги: Алла Пугачева и Максим Галкин попали в беду из-за мошенников

  В Интернете в последнее время все чаще говорят о певице Алле Пугачевой и ее муже Максиме Галкине*.

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Комментарии
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Н
Николай
Я прямо сейчас разрыдаюсь!!! &quot;Это всё по делам ИХ!&quot; Прости меня Господи! &quot;Бог не Тимошка, видит немножко!&quot;
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21 час.
Tania Еременко
Да брехня все это. Содержит их олигарх и не один. Нахапала Аллуся до фига, за этим баблом и поперлась в Израиь. чтобы ее потерять свои авуары. Обгадили Россию. продались Соросу, пусть не причитают...))) Представляю хитрую лису в ремках с протянутой рукой, и котофей Максик рядом... Ха-ха-ха...)))
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18 час.
Майя Majesty
Даже если это и был он, то кто его теперь посадит за мошенничество и где?!))
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14 час.
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