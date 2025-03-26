Забирают последние деньги: Алла Пугачева и Максим Галкин попали в беду из-за мошенников

Tania Еременко

Да брехня все это. Содержит их олигарх и не один. Нахапала Аллуся до фига, за этим баблом и поперлась в Израиь. чтобы ее потерять свои авуары. Обгадили Россию. продались Соросу, пусть не причитают...))) Представляю хитрую лису в ремках с протянутой рукой, и котофей Максик рядом... Ха-ха-ха...)))