Эксперты допустили скачок цен на газ в Европе до двух тысяч долларов за тысячу кубометров

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Цены на газ в Европе во многом будут зависеть от того, насколько суровой будет погода в период отопительного сезона, при этом потенциально они могут достичь двух тысяч долларов за тысячу кубометров, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.