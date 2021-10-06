Эксперты допустили скачок цен на газ в Европе до двух тысяч долларов за тысячу кубометров

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Цены на газ в Европе во многом будут зависеть от того, насколько суровой будет погода в период отопительного сезона, при этом потенциально они могут достичь двух тысяч долларов за тысячу кубометров, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
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