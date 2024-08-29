КНР и США работают над новой серией встреч Байдена и Си Цзиньпина

Высокопоставленные китайские и американские чиновники обсудили проведение новых переговоров между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином в ближайшем будущем, заявили представители двух стран в ходе встреч на высшем уровне в Пекине.
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