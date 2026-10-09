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Пронедра

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Пенсионерам объяснили условия получения накопительной пенсии одной суммой

Пенсионерам объяснили условия получения накопительной пенсии одной суммой

Пенсионерам объяснили, как можно получить одной суммой накопительную пенсию в 2026 году. В ряде случаев можно не ждать ежемесячных выплат, отметил депутат Госдумы Каплан Панеш.

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