Празднование Дня флага России на Северном речном вокзале

В День Государственного флага Российской Федерации, 22 августа, на Северном речном вокзале военный оркестр исполнил музыкальные композиции, а курсанты Академии водного транспорта подняли российский триколор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии