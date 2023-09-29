Румыния хочет получить молдавский узел поставок НАТО на Украину 

Бухарест обсуждает вопрос приобретения единственного молдавского порта на Дунае Джурджулешты с Европейским банком реконструкции и развития, который является владельцем оператора и арендатора порта — компании Danube Logistics.
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