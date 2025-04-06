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Торговая война Трампа обвалила цены на нефть: почему пошлины США так всех напугали, что будет делать Россия

Торговая война Трампа обвалила цены на нефть: почему пошлины США так всех напугали, что будет делать Россия

Gettyimages.ru Artem Peretiatko На торгах в пятницу, 4 апреля, цена нефти Brent впервые за четыре года падала почти до $64 за баррель.

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