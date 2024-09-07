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Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    в  принципе пусть  придуривается,,но  вот  зачем  это  поощряет  государство??? не пойму,,у них  уже  сейчас  некому ...Маск счел безумие...
  • Eduard
    Есть мужчина и женщина остальное придуривание.Признаки переставить тоже нельзя!Маск счел безумие...
  • Eduard
    Согласен! Тут нагло оружие передают,убивают,но в тюрьме никто не сидит,а тутза ерунду пытаются осудить!Маск счел безумие...

РЕН ТВ расскажет, как черепаха стала ветераном Крымской войны

РЕН ТВ расскажет, как черепаха стала ветераном Крымской войны

Global Look Press/Sebastian Kahnert/dpa Иногда животные могут выступать в необычной роли. Как рассказал РЕН ТВ историк, кандидат биологических наук Федор Лисицын, черепаха по кличке Тимоти стала талисманом британского корабля Queen, который участвовал в Крымской войне.

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