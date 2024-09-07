РЕН ТВ расскажет, как черепаха стала ветераном Крымской войны

Global Look Press/Sebastian Kahnert/dpa Иногда животные могут выступать в необычной роли. Как рассказал РЕН ТВ историк, кандидат биологических наук Федор Лисицын, черепаха по кличке Тимоти стала талисманом британского корабля Queen, который участвовал в Крымской войне.