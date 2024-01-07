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ВС РФ поразили 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

ВС РФ поразили 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

ВС РФ за сутки удалось поразить 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, склад боеприпасов украинской армии в районе населенного пункта Коблево в Николаевской области, а также живую силу и военную технику противника в 117 районах.

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