ВС РФ поразили 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

ВС РФ за сутки удалось поразить 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, склад боеприпасов украинской армии в районе населенного пункта Коблево в Николаевской области, а также живую силу и военную технику противника в 117 районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии