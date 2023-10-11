Кризис среднего возраста открыл журналистке глаза на то, что она – Достоевский

С 15 лет я работала журналистом и не мыслила себя никем другим. А недавно я засомневалась – а вдруг я всю жизнь занималась не тем? Может быть, я могла бы быть знаменитым художником, певицей или даже шеф-поваром? В общем, я отправилась на поиски себя.