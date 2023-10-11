Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

72 152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Наседкин
    "ограничат движение водителей"? Они это что, будут "пеши по конному"? Посмотреть бы.В четырех районах...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    А обратно в Россию то зачем? Нет уж умерла так, так умерла.Певица Глюкоза вм...
  • Вера Драбынка
    Логика где? Чем больше спрос- тем больше доход! От обьема продаж. За дураков народ считаете?Почему в России р...

Кризис среднего возраста открыл журналистке глаза на то, что она – Достоевский

Кризис среднего возраста открыл журналистке глаза на то, что она – Достоевский

С 15 лет я работала журналистом и не мыслила себя никем другим. А недавно я засомневалась – а вдруг я всю жизнь занималась не тем? Может быть, я могла бы быть знаменитым художником, певицей или даже шеф-поваром? В общем, я отправилась на поиски себя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх