Стало известно, где в Петербурге построят еще один комплекс по переработке мусора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня, ФедералПресс. В Северной столице нашли место для нового мусорного завода. Невский экологический оператор получил согласие от властей Петербурга на строительство в Левашово второго комплекса по переработке отходов.
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