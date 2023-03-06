Иностранные ЗРК на Украине: принудительное разоружение

Украинская система С-300 на позиции. Скоро последует удар высокоточным боеприпасом. Весна 2022 г. Фото Минобороны РФ С февраля прошлого года зарубежные партнеры регулярно присылают на Украину различную помощь в виде вооружений и техники.
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