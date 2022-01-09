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Замглавы МИД Рябков: США и НАТО продвигают односторонний подход по гарантиям безопасности

Замглавы МИД Рябков: США и НАТО продвигают односторонний подход по гарантиям безопасности

Москва с сожалением констатирует, что США продолжают настаивать на односторонних уступках со стороны России и вместо конструктивного подхода предпочитают спекуляции, это не может стать основой для продуктивной дискуссии по гарантиям безопасности.

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