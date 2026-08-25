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Агент Головина: «К Саше есть стабильный интерес не только из Саудовской Аравии. Будет конкретная информация – сразу все узнаете»

Агент Александра Головина заявил, что полузащитник «Монако» интересен не только саудовским клубам. «У Саши контракт с «Монако» до 2029 года.

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